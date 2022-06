Standard : Dussenne malade, la même équipe contre le RWDM

Revenus plus tard, Cimirot, Tapsoba, Bastien, Amallah et Muleka n'ont pas joué contre le STVV et ils ne seront pas non plus présents contre le RWDM ce samedi (16h30). "On ne prend pas de risque, ils joueront durant le stage", a assuré Deila qui est toujours privé de Shamir (dos) tandis que Laifis rejoindra le groupe en stage après la naissance de son second enfant. À noter la présence de Mërgim Vojvoda mercredi à l'Académie, le joueur du Torino est venu saluer ses anciens équipiers.