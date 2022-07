Gilles Dewaele explique la méthode Deila au Standard: "La tactique dès le premier jour"

Lors de sa présentation officielle, Ronny Deila avait annoncé la couleur quant à ses exigences tactiques. "Mon style de jeu veut qu'on doit créer, à partir de l'arrière, apporter des centres dans la surface. On doit avoir du pressing et du contre pressing."

Au fur et à mesure que la préparation avance, les Standardmen assimilent les principes du coach norvégien. Jusqu'à présent, la méthode de ce dernier semble faire l'unanimité dans le vestiaire liégeois, comme le précise Gilles Dewaele. "ll a fait une bonne impression chez tout le monde. Je ne peux parler que des six derniers mois, mais je pense que c'était déjà le cas avant, l'atmosphère au club n'était pas toujours très bonne mais cela change. Tout le monde est positif aujourd'hui. On a tous sauté dans le train pour aller dans la même direction et celui qui s'écarte du droit chemin se met automatiquement en retrait. Je pense que le choix du coach est le bon."

Arrivé de Courtrai l’hiver dernier, le latéral droit affectionne particulièrement le style de jeu prôné par Deila.

"J’aime son approche, le fait qu’il nous demande de presser beaucoup vers l’avant. Il attend énormément de ses latéraux. Mais la tâche défensive est prépondérante. Le coach nous demande toujours d’être curieux, c’est son mot, c’est-à-dire de se proposer en situation offensive et d’être décisif. Si on met une pression haute sur l’opposant, on récupérera plus facilement le ballon pour se créer des opportunités avec des centres sur les flancs. Cela demande plus d’efforts que la saison dernière. Encore une fois, c’est mon style de jeu, le coach peut compter sur moi à 100 %."

Le Standardman décèle une différence par rapport à ce qui se faisait sous Luka Elsner. "La saison dernière, on a parfois tenté le pressing haut mais on n'y était pas habitués ; il faut s'entraîner à cela pour être performant. Plus on le fait, plus les automatismes seront présents. Ses premiers entraînements ont été compliqués car il y a directement apporté de la tactique mais tout deviendra naturel au fur et à mesure des entraînements."