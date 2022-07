Muleka a déjà la tête en Turquie : deux clubs sont revenus à la charge !

L’attaquant, absent du stage, pourrait rejoindre la Turquie. Besiktas et Kasimpasa sont revenus à la charge.

Dans la liste des joueurs retenus pour le stage aux Pays-Bas (*), fournie lundi après-midi, par le Standard, un absent se faisait remarquer : Jackson Muleka. Avec ce commentaire à côté de son nom : absent alors qu’il devait être présent ce matin pour le départ. Absent et injoignable.

L’attaquant congolais, dont le transfert à Burnley est tombé à l’eau pour diverses raisons dont une absence de permis de travail, a alimenté les discussions, durant la journée. Et les versions ont été confrontées.

Dans l'entourage du joueur, on pointait un manque de communication, assurant que Muleka, qui travaille avec un préparateur physique personnel, n'avait été prévenu que lundi matin qu'il devait être au rendez-vous. "S'il avait été prévenu personnellement dimanche, il se serait présenté."

Du côté du club liégeois, on assure que l’international congolais avait bien reçu le programme, comme tous les autres joueurs, au minimum dimanche. Il n’a pas été averti personnellement qu’il devait se présenter, mais cela relevait d’une certaine évidence.

Muleka veut-il aller au bras de fer avec le Standard ? Le dossier paraît plus complexe. Si la piste Burnley s’est en effet éteinte, une autre a pris plus de consistance, ces dernières heures. Kasimpasa, à qui Muleka était prêté cette saison, et le Besiktas Istanbul sont revenus à la charge pour discuter d’un transfert.

Les deux clubs turcs ont marqué un intérêt concret, au point de soumettre une offre, chacun. Il semble que ces offres correspondent aux attentes du Standard, donc dans la fourchette de prix proposé par Burnley (4 millions €). En discussions avancées avec les deux candidats, le dossier pourrait être bouclé cette semaine, espère-t-on au Standard, où on a appris à manier la prudence.

Muleka, lui, aurait une préférence pour le Besiktas, sixième du championnat turc la saison passée. Lundi soir, aucun accord n’avait encore été trouvé, et il était question que Muleka rejoigne les Rouches aux Pays-Bas, le temps que le transfert soit finalisé.

L’autre dossier qui occupe le Standard est le transfert de Samuel Bastien, logiquement absent au stage. Les derniers papiers doivent être rédigés, pour finaliser la transaction.

(*) La liste des joueurs communiquée par le club est la suivante : Amallah, Avenatti, Balikwisha, Bodart, Boljevic, Bokadi, Cafaro, Calut, Canak, Cimirot, Dewaele, Dragus, Dussenne, Emond, Epolo, Ghalidi, Henkinet, Laifis, Nekadio, Ngoy, Noubi, Pavlovic, Poitoux, Raskin, Shamir, Sissako, Tapsoba, Van Damme.