Standard: Amallah à l'entraînement, Juarez met l'ambiance

Ronny Deila a axé le travail tactique sur la reconversion offensive et les sorties de balle ainsi que la finition devant le but.



Amallah, qui n'est plus gêné à la hanche, a pu prendre part à l'intégralité de la session, au contraire de Shamir, qui a interrompu pour soulager une petite pointe à l'adducteur. Tapsoba était également présent et a pu reprendre la course avec un kiné.



En fin d'entraînement, Eifran Juarez, l'adjoint de Ronny Deila, a honoré un "pari" face à Matthieu Epolo. Juarez s'était engagé à marquer deux frappes lointaines en cinq essais. Après trois tentatives manquées, il a fait mouche sur les deux dernières.