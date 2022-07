Le Standard affronte le PAOK en amical ce samedi

Ce sera une opposition plus consistante que celle offerte par Go Ahead Eagles, mercredi, et cela doit donner une meilleure indication à Ronny Deila sur le niveau de son équipe. Il sera d’ailleurs intéressant de voir quelle formation alignera l’entraîneur norvégien.

Pourra-t-il compter sur Selim Amallah ? Le médian offensif, qui avait participé à l’entraînement jeudi, n’a pas pu prendre part à celui de vendredi. Il s’est contenté de courir avec un préparateur physique, puis a multiplié les exercices de passes, sans intégrer les ateliers de travail mis en place pour le reste de l’équipe, qui avaient pour but de travailler la finition.

Après le match contre le PAOK, les Rouches rentreront à Liège, et seront en congé ce dimanche.