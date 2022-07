Le Standard s'incline contre le PAOK (0-1)

Après un début de match sérieux, avec une bonne mise en place, les Rouches ont plus subi et ont plus souvent couru derrière le ballon. La conséquence a été un but concédé malgré un très bon premier arrêt de Bodart (Koutsias, 0-1, 37e).



Avec la même équipe que celle alignée mercredi, Ronny Deila n'a pas vu les reconversions offensives qu'il voulait voir et en a appelé à plus de solidarité, à la mi-temps.



La deuxième période n'a pas été plus riche en occasion, ce qui est un souci. Pour la quatrième fois en cinq matchs amicaux, le Standard a encaissé d'abord. Contre une formation de PAOK bien organisée et assez agressive, les Rouches n'ont pas su faire la différence malgré les apports de Dragus puis Avenatti. Amallah a encore été ménagé.



Ronny Deila s'est dit satisfait, malgré la défaite, de ce qu'il a vu: "On a joué notre meilleur match de la préparation. On a concédé peu d'occasions et c'est dommage d'encaisser ce but. On aurait pu faire de meilleures choses, mais je suis content de l'attitude et de la discipline des gars."





But: 37e Koutsias (0-1)

Standard: Bodart (60e Henkinet); Dewaele (60e Noubi), Dussenne, Laifis (60e Ngoy), Calut ; Cimirot (60e Bokadi), Raskin (60e Van Damme) ; Canak (75e Ghalidi), Balikwisha (60e Shamir), Boljevic (75e Avenatti) ; Emond (60e Dragus)