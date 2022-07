Joseph Laumann, nouveau coach des U23 au Standard

Le Standard tient son staff en U23. Sur leur site, les Rouches ont tenu à présenter leur nouvel entraîneur:

"Notre club et Joseph LAUMANN ont trouvé un accord : le technicien maroco-allemand devient le coach de notre équipe U23, le SL16 FC, qui évoluera en Challenger Pro League (l’ancienne Division 1B) cette saison 2022-2023.

Né le 31 août 1983 (38 ans) à Marrakech, cet ancien joueur qui a évolué dans différentes divisions allemandes (entre autres à Schalke 04, Lübeck ou Duisburg) a entamé en 2015 une carrière de coach assistant, notamment à Bochum et plus récemment à Barnsley. Il est également polyglotte (allemand, anglais, français et marocain").

Le staff complet:

- Joseph LAUMANN : T1

- Kevin CAPRASSE : T2

- Arnaud FRANSQUET : entraineur des gardiens

- Yves DEPLUVREZ : préparateur physique

- Xavier LAMBERT : analyste vidéo

- Emmanuel KONGOLO : team manager