"Muleka a opté pour le projet sportif du Besiktas"

Bouclé la semaine dernière, le transfert de Jackson Muleka vers Besiktas a fait couler beaucoup d’encre… en Angleterre. En effet, la pilule a du mal à passer du côté de Burnley qui a longtemps cru recruter l’attaquant du Standard. Pour rappel, le nouvel employeur de Vincent Kompany et le club principautaire avaient un accord qui dépassait les 3M€.

Mais finalement, le deal ne s'est pas réalisé et le passage de Muleka au Besiktas a été bouclé en moins de 48 heures. En Angleterre, on avance que le joueur et ses agents ont privilégié l'argent, une thèse que réfute l'un de ses conseillers, Jean-Willy Ngoma. « C'est totalement faux. Avec tout le respect qu'on a pour Burnley, sportivement, la différence est énorme entre les deux formations. Entre jouer en deuxième division anglaise ou disputer la tête du classement en Turquie, il n'y a pas photo. Jackson a préféré le projet sportif proposé par le Besiktas. Les Anglais assurent que Jackson a préféré l'argent, c'est assez paradoxal d'entendre cela quand on sait que Burnley a prêté son attaquant néerlandais, Wout Weghorst au Besiktas après avoir déboursé 17 M€ en janvier pour le recruter... »

Financièrement, Muleka s'y retrouve tout de même davantage en Turquie. « C'est un fait, mais cela n'a pas été l'élément déterminant dans sa prise de décision. Le Besiktas a montré à Jackson qu'il croyait en lui. Le club veut renouer avec le titre dès la saison prochaine et compte sur Jackson pour y parvenir. De plus, Jackson se sent parfaitement bien à Istanbul et est parfaitement acclimaté au championnat suite à son passage à Kasimpasa. Pour toutes ces raisons, le choix du Besiktas était évident aux yeux du joueur. »