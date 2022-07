La reprise de la Pro League en 10 questions: 777 Partners va-t-il redresser la situation du Standard de Liège ? (2/10)

Le Standard de Liège est le plus grand chantier de Belgique cet été. Le défi de 777 Partners est aussi beau qu'il s'annonce compliqué. Le groupe américain a commencé sa révolution avec l'arrivée de Ronny Deila, le nouveau coach, et Fergal Harkin, nouveau patron sportif. Pierre Locht, devenu CEO, est l'un des seuls survivants de la saison passée.

La nouvelle direction a des idées et voit grand. "Notre objectif est de faire passer le Standard de Liège au niveau supérieur, sur et en dehors du terrain."Josh Wander, l'un des fondateurs du groupe, a affiché haut les ambitions. Le Standard doit rapidement revenir au premier plan.

La révolution sera profonde et aura du mal à prendre directement. À l’image de ce que d’autres grands clubs ont vécu ces dernières décennies (Bruges, Gand, Anderlecht), le Standard va vivre une transition vers une nouvelle approche et plus de modernité.

Le changement ne pourra être que positif après une des pires saisons de l'histoire récente des Rouches. Si la transition est en cours en coulisses, elle tarde à démarrer sur le terrain. Deila doit actuellement composer sans renforts. Ils sont pourtant nécessaires.