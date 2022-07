Bodart: "Ce public, que du bonheur !"

Dussenne: "Sur mon but, j'arrive vraiment bien lancé. On avait travaillé les phases arrêtées la veille. J'avais déjà marqué en préparation. Ca fait du bien car le match était vraiment difficile. On voit que le groupe est solidaire. On a vu dans la presse qu'il y avait 19.000 abonnés. On voit que les mecs sont derrière nous car l'an dernier, c'était pire qu'exécrable. Le coach insiste pour que l'on forme une famille. C'est ce qui nous manquait auparavant. J'ai hâte de rentrer dans le vestiaire pour fêter cela."

Bodart: "En tant que footballeur, on veut toujours jouer. Ca fait plaisir d'être de retour devant une telle foule. Que du bonheur. On aurait préféré la victoire mais à dix après quinze minutes, c'était compliqué. On s'en sort bien. C'était la mentalité qu'il fallait afficher. On ne va pas trop revenir sur la saison dernière mais ça fait plaisir de commencer par une prestation collective avec de l'agressivité. Si on continue comme cela, ça va aller de mieux en mieux. C'est la base du foot, le collectif. Je sais ce que vit Torunarigha. J'ai eu ça à Malines. Il est conscient mais un peu commotionné. Je veux jouer le ballon. C'est des choses qu'on n'aime pas voir dans le foot."

Cuypers: "On se connaît avec Arnaud depuis longtemps. Je ne lui ai rien dit de spécial. Il a fait un très gros match. On a vu beaucoup d'envie côté liégeois. C'est nous qui n'avons pas fait le travail ce soir. On s'est trop précipité en première mi-temps. Dommage qu'il y a de la déconcentration après avoir fait le plus dur. Les circonstances de match étaient en notre faveur. Le petit relâchement à la fin nous fait mal."

Owusu: "C'est décevant. On était à 11 contre 10. On a eu beaucoup d'opportunités. C'est frustrant. Sur l'égalisation, je trouve qu'on aurait dû marquer Canak à deux. Franchement, on a tout fait. On a essayé d'alterner les phases de jeu. On marque deux beaux buts mais on concède l'égalisation. Personnellement, je remercie le Bon Dieu que ça se soit bien passé pour moi au niveau de mon entrée en jeu. Je voulais montrer mes qualités. C'est bien beau de bien jouer mais si tu ne gagnes pas à la fin, ça ne sert à rien."