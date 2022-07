Négociations avancées pour Jacob Barrett Laursen au Standard

Comme l'a précisé Ronny Deila récemment, le Standard explore plusieurs pistes pour renforcer et équilibrer son noyau.

Après s'être intéressé à Frederico Ricca (Bruges), les décideurs liégeois se sont penchés sur le cas du Danois de 27 ans, Jacob Barrett Laursen. Ce latéral gauche d'expérience a disputé les deux dernières saisons à Bielefeld qui vient juste d'annoncer que son joueur allait quitter le club pour l'étranger via un tweet précisant même qu'il s'agissait de la Belgique avant de supprimer le tweet mentionnant notre pays. La réalité étant que Bielefeld s'est un peu précipité pour annoncer le départ de son joueur vers la Pro League.

Laursen a disputé 43 matchs (pour trois buts et deux assists) en Allemagne. Avant cela, il a passé six saisons du côté de Odense. A cette heure, rien n'est encore signé mais les négociations sont très avancées et pourraient déboucher prochainement. Les deux clubs ont bien un accord mais il n'y en a pas encore entre le club et le joueur.(