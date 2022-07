Voici les trois capitaines du Standard cette saison

En conférence de presse mercredi, il avouait avoir pris sa décision. "Je l'ai fait mais je dois d'abord l'annoncer à mes joueurs."

C’est ce qu’il a fait ce jeudi. Le T1 a désigné trois capitaines : Noë Dussenne (qui l’a été durant quatre des six matchs de préparation), Kostas Laifis (capitaine contre Mönchengladbach) et Nicolas Raskin (qui portait le brassard contre Saint-Trond). À 29 ans, Noë Dussennel, encore écarté il y a un an par Mbaye Leye, portera bien le brassard de capitaine cette saison.

Enfin, victime d’une déchirure aux ischios, Abdoul Fessal Tapsoba s’entraîne toujours en marge du groupe qu’il pourrait retrouver dès la semaine prochaine.