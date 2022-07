L'avis de l'expert : Visser a loupé sa reprise

Comme la saison dernière, c'est Lawrence Visser qui a dirigé la première rencontre du Standard. Et comme l'année passée, le match s'est soldé par un partage. Mais le parallèle s'arrête là. Car on ne peut pas dire que l'homme en noir ait particulièrement brillé.



On a senti qu'il avait bien relu ses manuels durant l'été et il n'a pas hésité une seconde pour sortir un carton jaune dès la première faute du jeune Alessandro Calut. Pour montrer qui est le patron. C'était sévère. Mais dès le quart d'heure, Visser a sorti la rouge. Si la responsabilité de Calut est évidemment engagée (le jeune Rouche se savait menacé et n'aurait pas dû s'engager de la sorte), cette exclusion...

