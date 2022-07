Gand devait-il obtenir un penalty sur une main de Renaud Emond? Franck De Bleeckere et l'Union Belge ont tranché (VIDEO)

Ce vendredi, le Standard recevait Gand pour la première journée de Pro League. Un match palpitant qui a vu les Rouches égaliser dans les derniers instants de la rencontre par Dussenne. Un but très important car il a permis à ses couleurs de prendre un point face à des Buffalos qui avaient laissé une belle impression.

Si le spectacle a été au rendez-vous, c'est également parce que plusieurs décisions arbitrales ont été largement commentées et discutées. Dont une main très litigieuse de Renaud Emond sur un coup franc direct de Sven Kums. Sur cette action, l'attaquant, alors dans le mur, semble étendre la surface de son corps avec son bras pour toucher le ballon.

Le VAR avait décidé de ne pas intervenir et avait appuyé le choix de l'arbitre Vissers de ne pas siffler penalty. Ce lundi, Franck De Bleeckere est revenu sur cette décision. Selon l'ancien arbitre, la décision de Laurens Visser n'était pas bonne. "Un penalty aurait dû être sifflé et le VAR aurait également dû intervenir", a estimé celui qui explique certaines décisions arbitrales sur le site de l'Union belge après chaque journée de championnat en tant que porte-parole du département arbitrage.

Cette décision de ne pas donner penalty avait enragé Sven Kums et le camp gantois. "Je dois faire attention à ce que je dis, sinon je pourrais être suspendu", avait-il commencé dans des propos retranscrits par Het Laatste Nieuws. "Ecoutez, avant que le championnat ne commence, vous recevez des explications sur certaines phases au cours d'une réunion. Ensuite, il a été dit que c'est toujours une faute si un joueur touche de la main avec un mouvement du bras, loin du corps et vers le ballon. C'était le cas avec mon coup franc et Emond, n'est-ce pas ? L'arbitre a dit que pour lui, ce n'était clairement pas un penalty. Le VAR n'a pas été contacté et n'est pas non plus intervenu. Pourtant, les directives sont claires, n'est-ce pas ? Je ne peux pas comprendre ça", avait-il jugé.