Noah Ohio présenté au Standard: "Le meilleur choix possible"

A seulement 19 ans, Noah Ohio présente déjà une certaine maturité. Monté au jeu contre Gand, le jeune néerlandais a livré ses premières impressions suite à son arrivée au club. "Je me sens déjà comme un poisson dans l'eau. Tout le monde m'a super bien accueilli, je suis ravi d'être ici."

Ohio avait l'opportunité de rejoindre d'autres clubs, dont Burnley, mais il a privilégié le Standard. "C'était le meilleur choix possible pour moi à ce moment-ci de ma carrière." Après une saison quasi complète à l'Austria Vienne lors du défunt championnat, Ohio aspire à confirmer au Standard. "Je me sens mieux chaque jour qui passe, le but n'est pas de brûler les étapes, le coach et le staff savent où j'en suis physiquement. Je veux aider l'équipe au maximum et les buts viendront."

Le fait que le Matricule 16 soit passé par le chas de l'aiguille la saison dernière n'a pas joué un rôle dans la décision finale de Ohio. "Pas du tout, c'est du passé et on est là pour écrire une nouvelle page du club. Je sens d'ailleurs chez mes équipiers qui étaient là la saison dernière une énorme motivation de changer les choses. Aujourd'hui, tout le monde est heureux au club et cela doit se traduire sur le terrain."