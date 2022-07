Ronny Deila avant Genk-Standard: "Ngoy est très incertain et Laursen est prêt"

L'épisode 2 de la nouvelle saison liégeoise se passe dimanche, à Genk (13h30). Avec un objectif : conserver la dynamique amorcée par le partage face à Gand, récolté à dix contre onze, en ouverture du championnat. "On va essayer de commencer le match avec la même approche que la semaine dernière, même si on sait qu'on devra peut-être penser un peu plus défensif, un peu plus équilibré lors de l'entame de la rencontre", explique Ronny Deila. "Mais on ne va pas changer nos principes."

Impressionné par la première mi-temps des Limbourgeois face au Club Bruges, le coach des Rouches se sait face à un gros challenge. "Un deuxième en deux semaines", précise-t-il. "On va devoir laisser moins d'espace que les Brugeois à Genk et développer notre jeu."

Pour ce faire, Deila peut compter sur les retours de blessure de Bokadi, Tapsoba et Dewaele. Si les deux premiers sont encore un peu courts, le troisième devrait être titulaire au poste d'arrière droit. Au poste d'arrière gauche, la suspension d'Alexandro Calut va permettre au nouveau venu Jacob Barrett Laursen de faire ses débuts. "Il est prêt", ne cache pas le T1 liégeois. "Il a montré de belles choses à l'entrainement, c'est un grand pro et un bon mec. Il sort de deux années jouées en Bundesliga et il a encore joué avec Bielefeld il y a peu."

Par contre, le coach des Rouches ne pourra plus que probablement pas compter sur Nathan Ngoy. "Il a un petit souci aux ischios. Il est incertain pour dimanche mais devrait être de retour la semaine prochaine", termine Deila.