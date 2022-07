Un défenseur et un ailier au Standard ? Johnston et Strandberg suivis de près

Un attaquant (Ohio) et un arrière gauche (Laursen). Pour le moment, le Standard a renforcé les deux postes qu'il avait pointés en priorité, durant ce mercato. Mais ce n'est pas terminé.



L'ailier écossais de 23 ans Mickey Johnston (Celtic), qui a connu Deila à Glasgow, et le défenseur central norvégien de 32 ans Stefan Stranberg (libre après son départ de Salernitana) sont suivis de près. Le coach rouche l'a confirmé à demi-mot. "Je les connais mais on ne sait pas comment ça va aller. Beaucoup de joueurs nous intéressent et si on pouvait recruter tous ceux qu'on souhaitait, ce serait facile. On continue de scruter le marché et on ne veut pas se tromper au moment de faire signer un joueur", a précisé Deila.