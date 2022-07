Les Rouches vont-ils faire taire les pronostics dans le Limbourg ? Suivez Genk-Standard dès 13h30 (DIRECT)

Le début de saison du Standard n'a rien d'une sinécure mais le point pris face à Gand, en infériorité numérique pendant la majorité de la rencontre, a permis d'engranger de la confiance. Ce dimanche, le défi sera une fois de plus relevé lors d'un déplacement jamais facile à Genk.

Si le Standard ne part pas avec les faveurs des pronostics, Renaud Emond se montre confiant avant ce déplacement."J'ai vraiment envie de dire qu'il se passe quelque chose. J'ai la sensation qu'on peut faire de belles choses. Dans le stade aussi, on a senti qu'il se passait un truc, vendredi dernier. On a ressenti ce soutien des supporters et cela nous a boosté. C'est très motivant. Tout me fait penser qu'on peut réaliser une belle saison." Et une belle saison, ce serait quoi ? "Je pense qu'être dans le top 8 et se battre pour l'Europe jusqu'au bout est un beau premier objectif."

En face, Genk voudra réagir après sa défaite initiale au Club Bruges (3-2)." Lors des 45 premières minutes au Club Bruges, Genk a été l'équipe la plus impressionnante de la première journée. Si les Limbourgeois avaient inscrit quatre buts avant le repos, il n'y aurait rien eu à dire. Cela prouve leurs qualités."

Les Limbourgeois devront composer sans Oyen, dont la saison est ternie par une blessure aux ligaments, et Ito parti à Reims.Deila sera, lui, privé de Calut, suspendu. Ngoy est également incertain alors que Bokadi, Tapsoba et Dewaele reviennent de blessure. Laursen devrait faire ses débuts.

Les compositions probables

Genk : Vandevoordt ; Munoz, Cuesta, Lucumi, Arteaga ; Heynen, Hrosovsky ; Paintsil, Castro, Trésor ; Dessers

Standard : Bodart ; Laursen, Laifis, Dussenne, Dewaele ; Raskin, Cimirot ; Dragus, Amallah, Donnum ; Emond.