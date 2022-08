L’avis de l’expert: ramener un leader, la mission de Fergal Harkin

Sans avoir particulièrement à rougir de sa prestation, notamment dans la construction du jeu, le Standard a mesuré ce dimanche, à Genk, l'écart qui existe entre les équipes du top en Belgique et lui. Les erreurs individuelles ont coûté très cher aux hommes de Ronny Deila.



Ce dernier, même s'il ne l'a pas avoué après la rencontre, sait que sa formation, qu'il reconnaît trop quantitative, manque encore de qualités mais aussi et surtout de leadership. Ce dernier est, pour le moment, incarné par le capitaine, Noë Dussenne, et le jeune médian axial en fin de contrat, Nicolas Raskin. Mais par leadership, il faut surtout comprendre expérience, celle du haut niveau. Celle qui vous permet, après une réduction...

