Officiel: Anisse Brrou quitte Visé et signe au Standard de Liège

Arrivé du Roda JC à l'URSL Visé en juillet 2020, Anisse Brrou (milieu de terrain droitier) a grandi petit à petit dans l'équipe A des Mosans en Nationale 1. Depuis une dizaine de jours maintenant, il n'était plus présent avec le groupes aux entraînements ni lors des amicaux. Malgré sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2023, il a reçu une offre du Standard de Liège qu'il ne pouvait pas refuser.

"Il a voulu gravir un échelon et le président ne voulait pas le freiner, explique Bernard Smeets, le coach des Oies. Il a tout pour réussir et, même si c'est une perte pour nous, je suis content pour le gamin. En plus, cela donne de la crédibilité à notre club."



Il faut dire que durant la saison dernière Brrou est monté en puissance et ses qualités n'étaient plus à démontrer. "Il a été bien guidé par Guillaume Déquaire dans le jeu et a fait d'énormes progrès tactiques. En plus, il a des qualités de vitesse, de dribble et une très bonne VMA. Physiquement, il est au point. Nous voulions continuer à lui inculquer encore plus de rigueur tactique défensive."