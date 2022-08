Face au Cercle, Deila veut voir la première victoire du Standard devant ses supporters "de niveau Ligue des champions"

Après avoir commencé la saison avec un point sur six face à Gand et Genk, le Standard espère décrocher sa première victoire de la saison face au Cercle, dimanche (13h30) à Sclessin. "C'est important d'aller chercher ces trois premiers points à domicile", explique Ronny Deila. "Notre première expérience devant nos fans face aux Gantois avait été positive mais cette fois, on veut gagner. Le soutien du public à Genk malgré la défaite a été extraordinaire. On a des supporters de niveau Ligue des Champions. Ils sont passionnés et nous aiment. On a envie de leur rendre ce qu'ils nous donnent."

Pour ce faire, le coach rouche peut compter sur un effectif au complet. Mais il espère que les errements défensifs aperçus la semaine dernière seront gommés. "On a été bons entre les deux rectangles dimanche dernier mais dans les rectangles, la différence entre les deux équipes était grande", avoue-t-il. "On doit continuer à grandir collectivement, face à une équipe du Cercle qui évolue un peu à la manière Red Bull, avec beaucoup d'intensité, des latéraux hauts et un jeu direct. Mais je suis habitué à jouer face à ce genre d'équipe."