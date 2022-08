Noë Dussenne avant Standard-Cercle: "On a déjà une revanche à prendre"

Il suffit de voir son regard pour le comprendre : Noë Dussenne n'a pas encore digéré la défaite du Standard à Genk, dimanche dernier (3-1). "On a eu plusieurs meetings pour avoir des explications sur ce qu'il s'est passé car ce match nous reste en travers de la gorge", avoue-t-il." Défensivement, on a laissé beaucoup trop d'espaces et les moments de transitions nous ont fait mal. On ne les a pas bien gérés et on l'a payé cash face à une grosse équipe de Genk."

Les Liégeois, qui ont débuté la saison avec un point sur six, veulent rapidement remettre les pendules à l'heure pour éviter de laisser le doute s'installer. "On a une revanche à prendre. Il y avait aussi des choses positives la semaine dernière, comme la circulation du ballon, mais on doit faire un meilleur mix entre nos qualités défensives et offensives."

Dussenne ne s'en cache pas : la victoire est obligatoire. "C'est notre deuxième match à domicile et on doit fiers rendre nos supporters. Ils étaient magiques à Genk. On veut absolument gagner. On a une certaine rancoeur par rapport au match de la semaine passée. On veut répondre présents face à cette équipe du Cercle qui, on le sait, va faire un gros pressing."

Celui qui était mis de côté voici douze mois sous Mbaye Leye et qui porte désormais le brassard de capitaine espère bien utiliser sa voix pour motiver les troupes. "Je sens que le coach veut faire de moi un relais. J'aime les règles, j'aime que tout soit carré et qu'il n'y ait pas de place pour la dilletante. On a un long processus pour redevenir le Standard mais tout le monde doit être focus et se poser les bonnes questions pour donner le meilleur de soi-même chaque weekend."

Cela commence dès ce dimanche (13h30 à Sclessin).