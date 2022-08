Standard-Cercle Bruges: première victoire de la saison pour les Rouches ? (LIVE à 13h30)

Après un partage et une défaite, le Standard compte bien empocher sa première victoire de l'année ce dimanche à Sclessin.

Auteurs d'un partage intéressant en infériorité numérique face à La Gantoise, les Rouches s'étaient logiquement inclinés face à Genk une semaine plus tard. Ronny Deila aura donc à cœur d'emporter ses premiers trois points à la tête des Rouches et devant ses supporters. Mais la tâche ne s'annonce pas simple puisque les Brugeois arrivent en confiance. Après une défaite face à Westerlo pour ouvrir la saison, le Cercle a dompté Anderlecht la semaine passée et compte bien faire de même ce dimanche en déplacement.

La probable compo du Standard: Bodart, Dussenne, Laifis, Dewaele, Laursen, Amallah, Raskin, Cimirot, Dönnum, Dragus, Emond