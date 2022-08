Fergal Harkin: "On discute d'une prolongation de contrat avec Raskin et Amallah"

Après plusieurs semaines d'attente, Fergal Harkin est enfin arrivé au Standard.L'Irlandais de 45 ans en a profité pour exposer sa philosophie et répondre aux nombreuses questions sur d'éventuelles recrues, lors de sa présentation officielle ce mercredi.



Mais d'abord, il a fait passer un message aux supporters: "Je veux leur dire de continuer à supporter l'équipe comme ils l'ont fait dimanche. On fera tout pour ramener le club là où il doit être."



Concernant le mercato, Harkin est conscient qu'il est nécessaire de recruter des cadres: "On doit apporter du leadership dans cette équipe. On essaiera d'amener de la qualité. Combien de joueurs? On travaille sur plusieurs dossiers. Cela prendra peut-être deux ou trois mercatos pour arriver là où on veut mais on bosse très dur pour renforcer l'équipe."



Outre d'éventuelles arrivées, le directeur sportif souhaite aussi prolonger les contrats de deux cadres: "On veut garder Raskin et Amallah, on a commencé les discussions pour les prolonger."





Revivez la conférence de presse de Fergal Harkin: