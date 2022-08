Standard: Noah Ohio absent pour quatre semaines !

Un seul Rouche manque à l'appel, il s'agit de Noah Ohio. Sorti après avoir ressenti des douleurs à la cuisse, le Néérlandais de 19 ans souffre d'une déchirure. "Il en a pour quatre semaines. Cela aurait pu être mieux ... et pire. C'est comme ça. Son échauffement? On en a déjà parlé avec lui. Il est encore jeune et doit apprendre."

Forts de leur succès 2-0 contre le Cercle, les Liégeois sont dans une bonne dynamique avant de se rendre chez le promu. "C'est toujours compliqué de se rendre chez un club promu en début de saison car il y règne un enthousiasme particulier. De notre côté, on sort d'un succès mais parfois, on peut se relâcher après une victoire, il conviendra donc d'afficher la même mentalité que la semaine dernière."

Ronny Deila a également évoqué l'avenir de Joachim Van Damme et Damjan Pavlovic. "Ils sont toujours avec nous et s'entraînent bien. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu (Pavlovic a joué six minutes contre Gand), on regarde quelle est la meilleure solution pour eux, peut-être qu'un prêt sera la meilleure option pour eux."