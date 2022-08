Dragus veut s'améliorer au Standard: "Je veux gagner en constance"

"J'ai appris tout seul, je ne prends pas de cours. Avant, je n'osais pas car j'avais peur de commettre des erreurs", avouait-il. Un effort louable là où d'autres Standardmen ne parlent pas encore un mot de français en six ou sept ans de présence à Liège.

Sur le terrain, Denis Dragus aimerait également continuer à s'améliorer. En vue en ce début de saison, il se sent bien dans sa tête. "Ronny Deila me donne plus de confiance que ses prédécesseurs. Cela fait trois ans que je suis ici ; il est normal que je sois plus mature. Je peux encore progresser dans plusieurs domaines, notamment au niveau de la constance de mes prestations. J'ai une envie : rendre aux supporters ce qu'ils nous donnent chaque semaine."