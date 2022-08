Tapsoba: "Pas le retour que j'espérais"

Alors qu'il devait monter au jeu à la mi-temps, Abdoul Fessal Tapsoba est rentré alors que les siens devaient remonter deux buts. "Je n'ai pas reçu d'information claire, on m'a dit que je montais à la pause et ensuite que je devais attendre", précise le Burkinabé qui a ensuite rendu l'espoir aux siens.



"Tout le monde connaît mes qualités de vitesse, je vois le ballon partir donc je sprinte et heureusement je peux la mettre au fond." Mais de manière générale, ce n'était pas le retour escompté par le jeune attaquant. "Pas du tout, j'aurais préféré prendre les trois points."



Pour Tapsoba, cette défaite, bien que lourde, ne doit pas tout remettre en question en bord de Meuse. "Non, il y a un nouveau coach, des nouveaux joueurs, nous sommes au début du processus. Il faut rester unis et montrer nos qualités la semaine prochaine à domicile. On a vu de bonnes choses depuis le début de saison, tout n'est pas à jeter."



Monté en seconde période, Tapsoba a eu peur de la rechute lui qui a souffert d'une déchirure qui l'a privé de quasiment toute la préparation. "J'étais un peu craintif mais une fois sur le terrain, j'ai tout donné. J'ai eu peur de ne pas pouvoir tenir jusqu'au bout mais heureusement, ça a été."