Amallah-Raskin : deux dossiers très épineux à gérer au Standard

En plus de la prestation inquiétante à Westerlo et la nécessité d’apporter de la qualité supplémentaire à ce noyau, c’est l’avenir de Selim Amallah et Nicolas Raskin qui pose question en bord...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous