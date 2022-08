Avenatti et le Standard, c'est définitivement terminé !

C'était dans l'air, c'est désormais officiel, Felipe Avenatti et le Standard ont trouvé un terrain d'entente pour la résiliation de son contrat. Prêté à l'Union et au Beerschot l'an dernier, il n'avait plus d'avenir chez les Rouches depuis longtemps déjà. Le club a annoncé la nouvelle via un communiqué.

"Le Standard de Liège et l'attaquant uruguayen ont décidé de commun accord de mettre fin à leur collaboration. Notre club souhaite à Felipe Avenatti le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle", a précisé le club.

Acheté un peu moins de 4 millions d'euros en juillet 2019, l'attaquant de 29 ans ne se sera jamais imposé en Bord de Meuse. Il avait également l'un des plus gros contrats du club. En 40 rencontres à Liège, il aura marqué cinq petits buts. Trop insuffisant pour celui qui restera comme l'un des plus gros flops de l'ère Venanzi.

C'est son expérience réussie à Courtrai (15 buts en 2018/2019), la seule en Belgique, qui avait poussé la direction à mettre autant d'argent sur la table.