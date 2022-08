Ronny Deila veut des renforts au Standard: “On a besoin d’un joueur imprévisible”

Les soucis offensifs du Standard, Ronny Deila est le premier à en avoir conscience. Mais il ne veut pas faire du seul Renaud Emond un bouc émissaire. "Il travaille beaucoup pour l'équipe et se donne chaque semaine à fond à l'entraînement pour être performant", explique le coach norvégien. "Il a marqué des buts en présaison mais pas encore en championnat. Pour le moment, il est un peu en souffrance mais en même temps, il est incroyablement important pour l'équipe dans la manière dont il est discipliné. Bien sûr, on veut encore plus de sa part. On veut qu'il lie plus le jeu et qu'il soit plus servi. On travaille tous les jours pour cela."

Avec la blessure de Noah Ohio, Emond est actuellement la seule véritable solution disponible au poste de numéro 9 (si on ne considère pas Tapsoba comme un attaquant de pointe). Est-ce suffisant pour tenir toute la saison ? "C'est possible. Mais nous scrutons également le marché pour tenter de trouver un attaquant qui nous rendra meilleurs collectivement. On a besoin d'autres qualités dans l'équipe. On a besoin de plus de vitesse, plus de profondeur. On a besoin de quelqu'un qui rende l'équipe imprévisible."

En ce sens, Deila aurait aimé s'attacher les services de Jens Petter Hauge mais l'ailier international norvégien de 22 ans a opté pour La Gantoise, en prêt depuis Francfort. "L'Europa League a été un facteur décisif dans le choix du joueur", regrette le T1 rouche, qui s'impatiente.