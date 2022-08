Deila va faire des changements: suivez Standard-OHL en direct dès 18h30

Ce dimanche, le Standard retrouve Sclessin lors de la réception d'OHL. Les Rouches doivent absolument prendre des points pour éviter de s'enliser dans le bas de classement et dans la crise.



Pour remplacer Amallah, Deila a plusieurs solutions (Balikwisha, Dragus, Tapsoba…). Il pourrait titulariser Bokadi et faire évoluer Raskin un cran plus haut. Noah Ohio sera de retour de blessure la semaine prochaine.

En face, Marc Brys devrait aligner une équipe très semblable à celle qui a été battue 0-3 par le Club Bruges. L’arrière gauche Ricca, arrivé il y a une semaine, va faire sa première apparition sur le banc.



Le onze probable du Standard: Bodart, Ngoy, Dussenne, Laifis, Dewaele, Raskin, Cimirot, Laursen, Balikwisha, Tapsoba, Emond.