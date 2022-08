"Je suis toujours inquiet mais il faut savoir accepter certaines choses": les réactions après l'humiliation du Standard contre OHL

De Norre : On a perdu deux fois, ça fait du bien de repartir avec 3 points après une prestation très solide de l'équipe. On a eu un match difficile mais on s'y attendait parce que le Standard voulait se rattraper. On a tenu, c'est pour ça qu'on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Le coach nous a dit qu'en prenant notre temps, on mettrait un troisième et c'est ce qu'il s'est produit.

Brys : Le Standard est une belle équipe, notre programme n'était pas facile. C’est une belle victoire, on a vite été mis sous pression mais on a su faire avec et sortir en première mi-temps. En deuxième, on était en contrôle malgré la carte rouge et on a su rester calmes. On aurait aimé la clean sheet mais c'est ainsi. Tout le monde s'est entraîné dur pour ce résultat. On n'a pas eu beaucoup d'occasions mais on voulait aussi se rassurer après avoir pris de bêtes buts contre l'Antwerp et Bruges. Malinov ? Ca va, je ne pense pas qu'il soit trop blessé (rires).

Dussenne : Les faits sont là, ils marquent deux fois, c'est difficile à expliquer. On revient des vestiaires mais ils marquent derrière, ce n'est pas suffisant. On veut beaucoup mieux faire, aller vers l'avant, se créer des occasions, mettre la pression… Ici on le fait bien pendant 30 minutes puis ils arrivent deux fois devant notre but et marquent deux fois. C’est frustrant, rageant. Le coach avait un plan et on l'a suivi. Maintenant voilà le résultat, ça dégoute. On dit à la mi-temps qu'on va tout donner pour revenir le plus vite possible, ils prennent une carte puis ils restent à neuf derrière. On l'a en travers de la gorge. On comprend la réaction des supporters, on sait ce qu'ils attendent. Aujourd'hui, c'était Louvain, on devait gagner, c'est normal qu'ils soient mécontents. Il faut de la patience peut-être mais les matchs sont là et il faut des résultats. C’est le plus important. Il faut vite tourner la page et se retrousser les manches pour le match qui arrive semaine prochaine, il faut apprendre de nos erreurs. Il y a eu des erreurs et des bonnes choses, il faut se servir de ça.

Deila : On est très déçus car on était mal organisés. La semaine passée, on était mécontent parce qu'on n'avait pas montré assez. Ici, on a fait ce dont on avait parlé avant le match. En première mi-temps, on a montré de bonnes choses, du rythme, des changements d'aile, de l'agressivité... Ils ont deux occasions et marquent deux buts. Cela nous a mis dans une situation difficile. Il faut qu'on marque plus sur nos occasions et qu'on défense mieux. Je suis toujours inquiet mais il faut savoir accepter certaines choses et travailler dessus. Tout pourrait être mieux. Mais on croit en ce qu'on fait. Il faut être plus discipliné, être une équipe et les résultats viendront, je l'ai souvent vu. Je vois une équipe qui se bat et qui essaye de faire ce qu'elle doit faire. Je comprends totalement les fans. Ce club a de l'histoire, de l'ambition, ils ont vécu de grandes choses. Ils nous ont quand même beaucoup soutenus aujourd'hui. C'est un job difficile que de faire changer les choses, avec une philosophie, un projet de jeu mais ça va venir. Il faut rester unis en tant qu'équipe, que club, accepter que la situation ne soit pas celle que nous voulions.