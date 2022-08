Noë Dussenne, capitaine désabusé: "On peut demander la patience, mais à un moment il faut gagner"

Noë Dussenne était un capitaine désabusé, qui avait du mal à trouver les mots pour expliquer la défaite liégeoise. "Les faits sont là. On contrôle le match, on joue bien, puis Louvain vient deux fois et nous punit."