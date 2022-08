Ronny Deila sur le mercato du Standard: "Amallah est plus relax, Raskin pense beaucoup"

Avec 4 points sur 15 depuis le début de la saison, le Standard n'a pas pris le départ idéal. A Courtrai, dimanche, la victoire est plus que nécessaire pour ramener un peu de sérénité. Pour ce match, Noah Ohio est encore "un peu court" tandis que le capitaine Noë Dussenne est légèrement incertain.

Dans tous les cas, Ronny Deila espère voir son équipe progresser. "On a travaillé dur, on a analysé nos erreurs et on a essayé de retirer du positif de ce qui était peut-être la meilleure première demi-heure de notre saison, face à Louvain", explique le coach des Rouches."On doit mieux défendre te on doit encore se créer plus d'opportunités, car c'est notre seul moyen de gagner des matchs."

Pour ce faire, le nouvel arrivé Osher Davida (21 ans) pourra déjà être titularisé. "C'est un ailier puissant, rapide et gaucher", explique Deila. "Il a eu une bonne attitude cette semaine et on sent que c'est un joueur qui n'a pas peur. Il a déjà joué de grands matchs dans le passé en Israël et il a de la confiance en lui. Il est prêt."

Buteur l'an dernier à Courtrai, Selim Amallah fera, lui, son retour dans l'équipe après sa suspension. Dans quel état d'esprit ? "On a un peu plus de clarté à son propos", indique le coach norvégien, qui semble sentir le vent tourner concernant une éventuelle prolongation du médian. "Selim est plus relax, je ne le sens pas stressé. Il travaille bien et il a la qualité pour jouer dans chaque équipe de Belgique. Je le répète : j'aimerais le garder car il nous rend meilleur et cela peut avoir un effet bénéfique pour son futur. Quand on voit le prix que coûterait un joueur de sa qualité... J'ai envie de le voir être performant avec nous."

Et Nicolas Raskin, remplacé à la mi-temps la semaine dernière ? Comment a-t-il réagi ? "Il sait pourquoi j'ai fait ce choix", termine Deila. "En ce moment, Nico pense beaucoup. Sa situation est compliquée, vu l'échéance de son contrat en juin 2023. Un joueur de 21 ans ne devrait pas avoir à se retrouver dans cette situation. Mais il a du charisme et de la personnalité. Il est honnête avec nous. Il a besoin de prendre une décision sur son futur et nous aussi, on a besoin de ça." Pour rappel, le médian liégeois peut compter sur l'intérêt des Rangers.