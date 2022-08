Accueil ... ... Division 1A Standard Alex Teklak décrypte la victoire du Standard: "Amallah a été très bon car il a pu compter sur l’aide de Balikwisha" Le Standard a renoué avec la victoire ce dimanche à Courtrai. Notre consultant Alex Teklak analyse la prestation des Rouches. Voici son analyse. Kevin Sauvage Spécialiste Standard





©BELGA

1."Amallah a profité du dispositif de Deila avec un '6' et deux '10'." "Selim Amallah a été très bon car il a pu compter sur l'aide de William Balikwisha, qui jouait à l'intérieur du jeu. Cela a mis moins de pression sur les épaules du Marocain car le jeune Rouche a fait tourner en rond Keital. Deila a rajouté un joueur fiable techniquement dans l'axe et cela a permis à Amallah d'être meilleur et de pouvoir jouer son jeu plus haut. Il était beaucoup plus calme que d'habitude, il ne s'est pas fait piéger par son caractère sanguin...