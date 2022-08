Membre des rubriques football et cyclisme

Osher Davida: "Guy Luzon et Salim Toama m’ont poussé à signer au Standard"

Entré en jeu pour la première fois sur la pelouse de Courtrai, dimanche, Osher Davida a laissé une impression plutôt positive. "Je pense que j'ai été bon et je suis content qu'on ait remporté la victoire à l'extérieur", explique l'Israélien de 21 ans, qui débarque au Standard avec ambition. "C'est un grand club et pour moi, c'est un rêve d'être ici. Je veux grandir dans ce club pour qu'il doit un tremplin dans ma carrière."

C'est sur les conseils de l'ancien coach du Standard Guy Luzon et l'ex-Rouche Salim Toama que Davida signé. "Ils m'ont dit que le championnat belge était de bon niveau, que les fans du Standard était exceptionnel et que tout était réuni pour que je me sente bien ici. Ils m'ont poussé à signer." Pris son son aile par Eden Shamir, qui lui a fait découvrir la ville de Liège, Davida semble déjà bien intégré dans son nouvel environnement.

Ressent-il de la pression, vu l'attente suscitée par les transferts ? "Je sais qu'il y a beaucoup d'espoir autour de mon arrivée mais je vais d'abord essayer d'être heureux ici et de me développer. J'ai envie d'apporter ma vitesse à l'équipe et de faire en sorte qu'elle intègre le top 8 en fin de saison. C'est notre objectif ", termine le nouveau numéro 17 des Rouches.