Mercato: Perica se rapproche du Standard !

Dimanche dernier, l'attaquant croate du Maccabi Tel Aviv avait décidé de quitter Israël pour la Belgique sans l'accord de son club. Comme nous vous le révélions, le Standard s'était vu proposer l'attaquant expérimenté juste avant que ce dernier n'inscrive un but contre Nice en qualification pour la Conference League le 14 août dernier.

Après avoir pris connaissance de cet intérêt, l'ancien buteur de Mouscron a pris une décision sur laquelle il n'est jamais revenu: il voulait rejoindre le Standard et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord familiales. Papa depuis quelques mois, Perica ne vit pas avec sa femme et son enfant en Israël suite au refus de sa compagne d'y résider. Perica cherchait donc une porte de sortie pour un pays où il pourrait s'établir en Belgique sans le moindre problème. Liège, où de nombreux croates ont réussi au Standard, semblait donc être la destination idéale pour lui. Ensuite, il y a les raisons sportives. Récemment, Perica s'est vu signifier qu'il pouvait quitter le Maccabi Tel Aviv cet été car le club allait changer de politique sportive et que ce changement le concernerait directement. Mais suite à son bon début de saison (trois buts et un assist en cinq matchs), le club israélien est revenu sur sa parole tandis que Perica s'était déjà mis en quête d'un nouveau club et avait eu vent de l'intérêt du Standard.

Tout cela a débouché sur le départ précipité du joueur, dimanche dernier, pour la Belgique. Le bras de fer entre Perica et son club, où il arrive en fin de contrat en juin 2023, était lancé. De son côté, le Standard, très intéressé comme l'a confirmé Ronny Deila ce jeudi en conférence de presse, attendait de voir comment le litige entre le joueur et son employeur allait pouvoir se terminer.

Comme nous l'écrivions en début de semaine, le Maccabi Tel Aviv espérait 2M€ pour son buteur tandis que le Standard n'avait offert que 250.000€ pour sa première offre. Ces derniers jours, alors qu'il est toujours en Belgique, Stipe Perica a multiplié les échanges avec son club pour tenter de trouver un terrain d'entente afin que ce dernier accepte de revoir ses ambitions à la baisse. Selon nos informations, cela a fonctionné puisqu'il nous revient que la situation pourrait se débloquer rapidement, voire même aujourd'hui.

Le Maccabi Tel Aviv a donc accepté de revoir le prix de vente de Perica à la baisse face à la demande du joueur de rejoindre Sclessin mais aussi à cause de la limitation de joueurs étrangers (au nombre de six) imposée aux clubs israéliens. Le Maccabi va prochainement recruter l'ancien anderlechtois Derrick Luckassen tandis qu'un autre attaquant étranger devrait débarquer. Du coup, deux joueurs étrangers devaient quitter le club. Le premier à le faire a été l'international curacien, Brandley Kuwas et le second devrait être Stipe Perica.

Avec Perica, le Standard tiendrait ainsi le buteur tant espéré. Le Croate devra concurrencer Renaud Emond et Noah Ohio tandis que Abdoul Fessal Tapsoba devra partir en prêt (il étudie toujours la possibilité d'un départ de l'autre côté de la Meuse à Seraing).