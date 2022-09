Nouveau départ au Standard: Shamir en route pour Hapoel Beer Sheva

Après Moussa Sissako (qui a signé à Sotchi après avoir rompu son contrat) et prochainement Damjan Pavlovic (qui a paraphé un contrat de deux ans à Rijeka), le Standard s'apprête à perdre un nouveau joueur en la personne de Eden Shamir. Courtisé par l'Hapoel Tel Aviv, l'Israélien de 27 ans va retrouver son pays natal et surtout le club qu'il avait quitté en janvier 2020 pour rejoindre le Standard, l'Hapoel Beer Sheva.



Shamir pouvait choisir entre les deux clubs et c'est l'Hapeol Beer Sheva qui est sur le point de s'approprier ses services. Pour rappel, Shamir était arrivé en janvier 2020 à la demande de Michel Preud'homme pour la coquette somme de 1,8M€. Il n'a jamais réussi à s'imposer et a été prêté, avec option d'achat, la saison dernière au Maccabi Tel Aviv qui n'a jamais levé l'option. Le Standard récupérera une indemnité de moins dun million d'euros. Shamir aura porté 31 fois le maillot du Standard pour un assist.