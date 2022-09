Perica au Standard, c'est fait: un accord total a été trouvé, il ne manque que l'officialisation

Comme nous vous l'expliquions ce vendredi matin

, Stipe Perica sera la prochaine recrue du Standard. L'attaquant de 27 ans va s'engager avec les Rouches pour quatre ans. Le Standard débourse 900.000€ et Maccabi Tel Aviv aura droit à 35% sur la prochaine vente.

Le joueur a partagé un message d'excuse destiné à son club et ses supporters, sur Instagram. L'attaquant avait quelque peu forcé son départ et regrette de ne pas avoir eu "une attitude professionnelle". Un message qu'il termine par des adieux: "Merci pour tout et bonne chance au Maccabi."