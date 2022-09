Ngoy: "On sentait qu'on était meilleur qu'Ostende"

Ngoy

: "On est tombé contre une bonne équipe. On était bien préparé, on savait que c'était important de gagner à la maison. C'est une victoire pour nos familles, les supporters et tout le club. C'était un match équilibré, mais on sentait qu'on était meilleur. On savait que si on marquait en premier, on avait de grandes chances de gagner. J'essaye toujours de répondre présent quand je joue, peu importe où je suis sur le terrain. On est sur un bon rythme. On va se reposer demain et on reviendra lundi à l'entrainement."

Raskin

: "C'était un bon match, dans la continuité de celui contre Courtrai. On doit encore être plus efficace devant, on est de plus en plus solide derrière. Ca fait 2, 3 ans qu'Ostende est une équipe difficile à jouer. On a fait le boulot et le principal c'est qu'on ait gagné."





Tanghe

: "C'est très frustrant. C'est la première équipe qui marquait qui allait gagner aujourd'hui. Je pensais que ça allait être nous, car on avait les occasions les plus franches. On fait des petites erreurs et on le paye cash, mais au moins on a des occasions. Je préfèrerais qu'on joue mal et qu'on prenne des points."

Vanderhaeghe

: "Je ne peux que féliciter mon groupe pour la prestation. On a souvent eu le contrôle pendant le match, mais le ballon ne voulait pas rentrer. On fait une petite faute en ne dégageant pas bien le ballon sur leur but. On peut être fier de ce qu'on a montré ici au Standard. On pouvait marquer 3 ou 4 buts. Pour moi, le score n'est pas juste vu le nombre d'occasions qu'on a eu. Parfois le gardien faisait des arrêts où il ne savait pas où allait le ballon. Mais on a pas été très bon à la finition. Il ne faut pas abandonner et continuer."