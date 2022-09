Le Cercle Bruges veut Abdoul Tapsoba

Abdoul Tapsoba devrait bien quitter le Standard. Prié de se trouver un nouveau club malgré sa prolongation de contrat cet été et un but en deux apparitions cette saison, l'attaquant de 21 ans est courtisé ardemment par le Cercle Bruges. Les Brugeois en ont fait leur priorité. Ostende et une piste russe désiraient également le Burkinabé, convaincu par le projet du Cercle.