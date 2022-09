Ronny Deila fait les présentations

Ronny Deila est un entraîneur heureux. Mardi soir, il a été tenu informé, en temps réel, des dernières avancées du mercato liégeois, qui a vu débarquer deux joueurs – Philip Zinckernagel et Marlon Fossey - dans l’attente d’un troisième : Steven Alzate. Le médian colombien (23 ans) n’a pas encore reçu les différents papiers relatifs à sa qualification. « Il ne peut pas encore s’entraîner avec nous, mais nous avons bon espoir de tout régler dans les prochaines heures », a précisé l’entraîneur.

Deila, qui a mis en avant le travail effectué par Fergal Harkin et Pierre Locht, a commenté de manière générale le mercato liégeois, pour dire qu’il a apporté une certaine expérience. « La plupart des joueurs recrutés ont joué dans un grand championnat, ils ont donc un niveau d’exigence et des références. C’est important pour montrer l’exemple à nos jeunes joueurs. »

Un des éléments mis en avant par l’entraîneur norvégien est la nécessité d’élever le niveau de performance du noyau, tout en aidant les jeunes éléments à grandir un peu plus au contact de joueurs comme Perica ou Zinckernagel, 27 ans chacun. Fossey, Melegoni et Alzate ont 23 ans chacun, mais une certaine idée du haut niveau, déjà.

Deila est revenu de manière individuelle sur chacune de ses dernières recrues :

Stipe Perica : "Il doit nous aider à être efficace, c’est un bon finisseur. "

Filippo Melegoni : "Il a une très bonne technique, il court beaucoup. Il est prêt, physiquement, il l’a montré lors des dernières minutes (contre Ostende)."

Marlon Fossey : "C’est un arrière droit typique, fort et avec un gros volume de course. Il a été blessé (ménisque), mais est revenu plus fort. Il a une bonne marge de progression."

Philip Zinckernagel : "J’en avais déjà entendu parler quand il jouait en Norvège (à Bodo-Glimt). C’était une belle opportunité à saisir."

Steven Alzate : "C’est un box-to-box, qui peut apporter par son expérience. Il peut se servir du Standard pour grandir un peu plus. "

Tapsoba avec les U23, une possibilité

Au rayon des départs, le club n’a pas perdu de joueurs dans les dernières heures, et Abdoul Tapsoba est resté. « Si on peut encore lui trouver une solution pour un prêt, on y réfléchira, a expliqué Ronny Deila. Il a aussi la possibilité de jouer avec les U23. Il a besoin de prendre du temps de jeu. »