Zinckernagel et Perica titulaire ? Suivez Saint-Trond - Standard en direct dès 20h45

Jamais deux sans trois pour les Rouches? Après un six sur six, le Standard se déplace sur le terrain synthétique de Saint-Trond. L'occasion pour les hommes de Ronny Deila de montrer qu'ils sont bien de retour à leur meilleur niveau.

Mais attention, face à eux se dressera l'une de leurs bêtes noires. En effet, le Standard n’a plus gagné à Saint-Trond depuis le 21 avril 2007, et un succès 0-3 (buts de Fellaini, Witsel et Lukunku). Cela représente une série de 12 matchs sans victoire (8 défaites et 4 partages), soit la série la plus longue, après celle face au Club Bruges (13 matchs de suite sans succès au stade Jan Breydel).

Pour briser la malédiction, le coach liégeois pourrait innover face aux Canaris. En effet, Perica devrait prendre la place de Renaud Emond qui est complètement en méforme. Tandis que Zinckernagel est pressenti pour prendre place sur le côté droit de Boljevic. L’attaquant a une semaine d’entraînement commun et le médian offensif est dans le rythme. Pour le reste, Deila devrait faire confiance au onze qui a gagné contre Ostende à Sclessin.

Equipes probables:

Saint-Trond: Schmidt, Janssens, Al-Dakhil, Leistner, Konaté, Bauer, Hashioka, Kagawa, Brüls, Hayashi et Okazaki.

Standard: Bodart, Laifis, Bokadi, Ngoy, Zinckernagel, Donnum, Cimirot, Balikwisha, Amallah, Dragus et Perica.