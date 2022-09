Ronny Deila après la victoire du Standard: "On nous parlait de la relégation, désormais on nous parle des playoffs"

Brüls

: La première mi-temps n'était vraiment pas bonne, la deuxième était légèrement mieux de notre part. C'est difficile de jouer contre ce Standard qui va mieux depuis quelques semaines. Les trois changements nous ont apporté après la mi-temps. On a peut-être un peu exagéré dans nos tirs en seconde période. On revient à 1-2, on aurait du jouer plus vite par la suite et être plus calme.

Dussenne : C'était un triste record de ne pas gagner ici depuis 15 ans. Le coach a insisté là-dessus et qu'il fallait tout faire pour avoir les trois points. C'était important pour la confiance, c'est juste dommage de ne pas avoir gardé le clean sheet. La première mi-temps était très bonne, mais ils ont pressé plus haut en seconde. On a revu l'esprit conquérant du Standard aujourd'hui. À 0-2, on sait que ce n'est pas fini. On avait l'occasion de marquer le troisième, mais on ne l'a pas fait. Tout peut aller vite dans le foot, aujourd'hui on profite, mais le match contre Bruges arrive la semaine prochaine. On les attend.

Deila : C'est une victoire méritée, car on a eu plus d'occasions. Je suis très fier des joueurs, mais aussi de ceux qui sont montés au jeu. Les fans étaient incroyables, on avait l'impression de jouer à domicile. Ces trois victoires sont importantes pour l'esprit d'équipe. Le but de Saint-Trond est arrivé, mais c'est aussi important de pouvoir gagner dans des conditions plus difficiles, on apprend de ces moments. On nous parlait de la relégation il y a quelques semaines et maintenant on nous parle des play-offs. On doit encore augmenter notre niveau pour nous rapprocher du top belge, il y a beaucoup de concurrence. Nous sommes prêts pour affronter Bruges, tout est possible dans le football.

Hollerbach : Je suis évidemment déçu. Défensivement ce n'était pas bon et l'efficacité devant n'était pas là non plus. J'ai fait trois changements à la mi-temps, mais j'aurais pu en faire plus. Les choix n'étaient jamais les bons dans les moments cruciaux. Dans ces circonstances, c'est compliqué de revendiquer quelque chose.