Beveren inflige sa première défaite au SL16 FC

Les Liégeois ont commencé le match avec enthousiasme et ont vu leurs efforts récompensés. Noah Ohio a sprinté vers le gardien Beau Reus, qui a vu son dégagement du pied détourné dans son but par l'intermédiaire de l'attaquant des Rouches (0-1, 11e). Le meilleur buteur de la saison dernière Daniel Maderner a très vite ramené un score de parité (1-1, 15e). A l'heure de jeu, Beveren a cru prendre l'avance au marquoir mais elle lui fut refusée pour cause de hors-jeu. Un quart d'heure plus tard, Maderner récupérait le ballon dans la surface de réparation liégeoise et adressait un centre au second poteau, où Kévin Hoggas plaçait sa reprise de la tête au fond de la cage (2-1, 74e).

Cette victoire donne 8 points à Beveren, qui grimpe ainsi à la troisième place du classement. Pour le SL16 FC, c'est la première défaite de la nouvelle saison. Après trois matchs nuls et une victoire, il compte six points et occupe la sixième place du classement.