Selim Amallah n'a pas décroché son beau transfert: "Ce n’était pas le moment"

Il le dit lui-même : "Ce n'était pas mon meilleur match. J'ai perdu des ballons mais j'ai aidé l'équipe." Selim Amallah a bien résumé sa rencontre. Mais avec son assist pour Dragus, il a confirmé ce statut de leader technique du Standard. Un club qu'il n'a pas quitté cet été. Il explique pourquoi.

"Je voulais passer un palier et voir ailleurs, je pense c'est normal. Mais plus les jours passaient, plus j'ai compris que ça ne se ferait pas et que ce n'était pas le bon moment, explique-t-il. Mais j'étais tranquille dans ma tête car je suis bien, ici au Standard. C'est ma dernière année de contrat et on sent que le club va mieux que l'an passé. Tout le monde est derrière moi et je me sens bien. Je pense que ça se voit. Le coach me donne énormément de confiance et cela fait plaisir."

En plus de Deila, la Coupe du monde a joué dans la tête d'Amallah. "Avec le Maroc, on a un nouveau sélectionneur et il m'a dit que le plus important était que je joue. Je dois garder le rythme et être performant jusqu'au Mondial, qui n'est pas un tournoi comme les autres."

Désormais, peut-il envisager une prolongation ? "Je ne me préoccupe pas de cela, je laisse mes agents gérer ça. Moi, je reste focus sur le terrain. Je vais essayer de faire un bon Mondial et on verra la suite…"