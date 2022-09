St-Trond - Standard en chiffres: Raskin, précis et précieux

Le médian liégeois a réussi 40 de ses 44 passes. Il a par ailleurs été très impliqué dans les duels et à la base du deuxième but du Standard, vainqueur 1-2 à St-Trond.

43% Le Standard n'a pas confisqué le ballon contre les Trudonnaires, puisqu'il a fini la rencontre avec 43% de possession. C'est le deuxième plus faible total depuis le début de la saison, après les 35% contre Gand – mais les Rouches avaient été réduits à dix au bout de quinze minutes. C'est aussi la démonstration d'une certaine efficacité.

88% Jacob Barrett Laursen, monté au jeu à la place de Nathan Ngoy à la 41e minute, a été le joueur qui a fini la rencontre avec le meilleur pourcentage de réussite dans ses actions réussies (28/32). Absent lors des deux derniers matchs, il a été précis à la passe (23/24) et intransigeant dans les duels (5/6).

21 Merveille Bokadi a récupéré 21 ballons, plus haut total du match. Le défenseur congolais a récupéré le quart des ballons de son équipe (80), Raskin étant le deuxième joueur dans ce classement particulier, avec 11 ballons récupérés.

6 Le Standard n'a centré qu'à six reprises, contre 23 pour St-Trond. Le paradoxe est que c'est sur un des rares centres que le Standard a marqué son deuxième but, via une transmission de Raskin déviée dans son but par Leistner.

40/44 Nicolas Raskin a été précis et précieux dans son jeu de passes. Le médian liégeois a réussi 40 de ses 44 passes. Au-delà, il a très impliqué dans les duels, même s'il a été mis en échec (13/28, 46%).