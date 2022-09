Zinckernagel, nouvelle recrue du Standard: "Dans un 3-5-2, j’aime bien jouer en 10"

Philip Zinckernagel a disputé ses premières minutes avec le Standard, à St-Trond, vendredi passé. Les vingt minutes passées sur la pelouse du Stayen lui ont laissé une bonne impression, et ont acté, surtout, la confirmation qu’il pouvait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Après avoir fait ses classes au Danemark (Hoge, Helsingor et SonderjyskE), et explosé en Norvège, à Bodo Glimt, le médian offensif a découvert la Championship, avec Watford puis Nottingham Forrest, qu’il a aidé à monter en Premier League.

L’aventure semblait linéaire, jusqu’à un transfert à l’Olympiacos. Mais en Grèce, Zincks, comme il était surnommé en Angleterre, a fait les frais d’un changement d’entraîneur. "J’aurais pu rester à l’Olympiacos, mais je n’aurais pas beaucoup joué. Or, j’ai besoin de jouer." La proposition du Standard est ainsi tombée à point nommé.

"Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, mais je connaissais le coach (Ronny Deila) pour l'avoir rencontré dans le championnat norvégien. Je connais son style de jeu." Et Deila sait comme Zinckernagel veut être utilisé. "Dans un 3-5-2, j'aime bien jouer comme numéro 10. Je peux aussi jouer sur les côtés, dans un autre système."

Plus passeur que buteur, Zinckernagel aspire à découvrir un championnat qu'il juge ouvert, et plutôt jeune. Il connaît aussi le système des playoffs, mais sait surtout qu'il doit d'abord relever le challenge du Standard, pour le repositionner un peu plus haut.