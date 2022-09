Encore un peu de patience au Standard : Marlon Fossey et Steven Alzate attendent leur permis de travail

Arrivé dans les toutes dernières minutes du mercato estival, l’international Colombien Steven Alzate a été présenté à la presse ce vendredi.Le médian axial, qui se voit plus comme un 6 ou un 8, n’a pas eu peur que le deal ne se fasse pas. "C’était juste une question de patience. J’étais un peu frustré de devoir attendre mais cela s’est finalement arrangé."

Cela aurait été une seconde grosse frustation pour le nouveau Standardman qui est déjà passé à côté d’un prêt à West Bromwich cet été. "C’était difficile à accepter au début car j’avais déjà passé tous les tests et il ne manquait qu’un papier. Mais c’est du passé et je suis maintenant concentré sur mon boulot au Standard." Où Alzate est prêté pour un an sans option d’achat, difficile donc d’avoir des perspectives. "Je suis ici pour le court terme mais c’est à moi de tout donner pour le club et l’aider à atteindre, au moins, le top 8."

Mais rien ne dit que Steven Alzate pourra commencer sa mission ce dimanche face au Club de Bruges car, à l’heure actuelle, tout comme Marlon Fossey, il ne peut encore être aligné. "J’attends encore mon permis de travail qui peut tomber à n’importe quel moment. J’espère pouvoir être de la partie dimanche."