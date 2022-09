Deila content de son trio défensif: "C’était une première, pas la dernière"

Cette décision, personne ne l’avait vue venir. Gojko Cimirot installé dans le trio défensif, côté gauche, avait tout de la surprise de la soirée. Et le médian s’en est bien sorti, malgré des premières minutes lors desquelles il a dû trouver ses marques.

"Pendant la semaine, l'entraîneur a testé plusieurs combinaisons, expliquait Merveille Bokadi. Puis il a opté pour Cimi, et on a vu qu'il pouvait le faire."

Ronny Deila a-t-il dû convaincre l'international bosnien ? "J'ai dû le convaincre un peu. Mes assistants m'ont dit qu'il n'avait pas l'air prêt à jouer à ce poste mais j'ai dit qu'il l'était", assurait l'entraîneur norvégien.

Ce qui a poussé Deila à prendre cette décision tient au tempérament de son joueur. "Cimi est un soldat. Il fait tout ce que vous lui demandez de faire. Quand il évolue en six, il ne commet jamais d'erreur défensive. Il fait toujours le sale travail. Je le trouve également très bon quand il a le jeu devant lui. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pensé qu'il serait utile dans cette position."

En prolongeant son explication, l'entraîneur glissait encore dans un sourire : "C'était une première pour lui mais je ne pense pas que ce sera la dernière. Il a 30 ans et quand il aura 35 ans, il jouera là tout le temps."

Le Standard, au final, a concédé peu d'occasions, et c'est la satisfaction de la soirée. "On est resté discipliné, comme l'a demandé le coach", notait Bokadi alors que Dewaele assurait : "On avait vu lors de la victoire de Bruges à Porto qu'il y avait des espaces à exploiter. L'idée était d'être compact et de profiter des espaces, en partant vite vers l'avant."

Le plan a fonctionné, sans accroc.

"Pour une fois, j’accepte cette carte rouge"

Heureux d'avoir inscrit son premier but à Sclessin, William Balikwisha a laissé éclater sa joie et a enlevé son maillot. Déjà averti, il a été rattrapé par cette règle un peu ridicule qui veut qu'un joueur qui enlève son maillot reçoive un avertissement. "Les règles sont les règles et elles doivent être respectées même si, parfois, c'est compliqué, commentait Ronny Deila. Dans cette ambiance et avec l'euphorie, je peux comprendre William. J'accepte cette carte rouge mais que cela ne se reproduise plus."